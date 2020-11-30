Німеччина створить нацрезерв медичних засобів захисту

Уряд Німеччини вирішив створити національний резерв медичних засобів захисту на випадок надзвичайних ситуацій на кшталт нинішньої пандемії.

Про це повідомив журналістам після засідання уряду міністр охорони здоров’я ФРН Єнс Шпан, передає кореспондент Укрінформу.

За словами міністра, таке рішення прийнято, аби запобігти повторенню ситуації, що склалася навесні, коли повною мірою проявилася залежність від закордонних постачальників гігієнічних і медичних матеріалів.

«Звичайно, ми хочемо створити національний резерв… Якісне медичне обслуговування не має бути зведене нанівець через відсутність матеріалів», - сказав глава МОЗ.

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Шпан поінформував, що для складування необхідних матеріалів визначено 19 місць по всій Німеччині. Там будуть зберігатися, насамперед, захисні маски та костюми, що вже закуплені, до них будуть додаватися матеріали власного виробництва, ліки, апарати ШВЛ тощо.

Як наголосив міністр, усе необхідне має бути в достатній кількості і фізично доступним для використання протягом півроку. Крім того, має бути можливість надавати в разі потреби гуманітарну допомогу Світовій організації охорони здоров’я, іншим країнам.

Створення резерву планується завершити до кінця наступного року.

«Пандемія навчила нас, що слід бути краще підготовленими в майбутньому», - підкреслив глава МОЗ ФРН.

За даними Інституту Роберта Коха, в неділю в Німеччині зафіксовано 11 169 нових випадків інфікування коронавірусом, загалька їх кількість від початку пандемії сягнула 1 053 869-ти.

Згідно з даними Worldometer, у світі виявлено 63 181 334 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 467 245 летальних, одужали 43 689 804 людини.

Фото: picture alliance/dpa