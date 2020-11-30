Німеччина передала українській армії 20 апаратів ШВЛ

Німеччина передала українській армії 20 апаратів ШВЛ

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Укрінформ
Посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен передала від німецького уряду на потреби командування Збройних сил України обладнання та засоби індивідуального захисту для боротьби із COVID-19 на загальну суму близько 130 тисяч євро.

Передача гуманітарної допомоги відбулася у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Матеріальні засоби, які ми сьогодні отримуємо суттєво збільшать наші спроможності з протидії поширенню коронавірусної інфекції у Збройних Силах України», - відзначив заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

Німеччина передала ЗСУ 20 ШВЛ / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

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У свою чергу, посол наголосила, що Німеччина допомагала й надалі допомагатиме Міністерству оборони України в медичні сфері. Вона нагадала, що в 2019 році Головному військовому госпіталю вже було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро. Цього ж року сума, спрямована на придбання медичного обладнання для ЗСУ, збільшена вдвічі - загалом 3,1 мільйона євро.

Медики Головного військового госпіталю в Києві сьогодні отримали 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезинфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 30 листопада в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 3140 осіб, за минулу добу виявлено 68 нових випадків.

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