Німеччина передала українській армії 20 апаратів ШВЛ

Посол Федеративної Республіки Німеччини Анка Фельдгузен передала від німецького уряду на потреби командування Збройних сил України обладнання та засоби індивідуального захисту для боротьби із COVID-19 на загальну суму близько 130 тисяч євро.

Передача гуманітарної допомоги відбулася у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Матеріальні засоби, які ми сьогодні отримуємо суттєво збільшать наші спроможності з протидії поширенню коронавірусної інфекції у Збройних Силах України», - відзначив заступник міністра оборони Анатолій Петренко.

Німеччина передала ЗСУ 20 ШВЛ / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

У свою чергу, посол наголосила, що Німеччина допомагала й надалі допомагатиме Міністерству оборони України в медичні сфері. Вона нагадала, що в 2019 році Головному військовому госпіталю вже було передано діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро. Цього ж року сума, спрямована на придбання медичного обладнання для ЗСУ, збільшена вдвічі - загалом 3,1 мільйона євро.

Медики Головного військового госпіталю в Києві сьогодні отримали 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезинфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 30 листопада в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 3140 осіб, за минулу добу виявлено 68 нових випадків.