В українській армії - 68 нових випадків COVID-19

Станом на ранок 30 листопада в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 3140 осіб, за минулу добу виявлено 68 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 30 листопада в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3140 осіб. За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 21 особу, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 47 осіб, на ізоляції - 412 осіб. Всього за час пандемії одужало 7064 особи, летальних випадків – 26.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні загалом станом на 30 листопада зареєстрували 9 946 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу госпіталізовано ️ 1 161 особу, ️летальних випадків – 114, ️одужало – 5 771 особа.

Фото: ДПСУ