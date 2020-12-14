Нідерланди ввели локдаун на Різдво і Новий рік

Нідерланди запроваджують локдаун до 19 січня через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це оголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Укрінформ з посиланням на NOS.

«Нідерланди закриваються», - заявив Рютте.

Він зазначив, що в останні тижні спостерігається зростання кількості хворих до приблизно 9000 осіб на день, тому необхідно обмежити контакти між людьми.

За його словами, локдаун починає діяти з 15 грудня й триватиме до 19 січня.

Згідно із новими правилами, у країні закриваються музеї, театри, парки розваг, зоопарки, казино, сауни, спортивні зали.

Також закриваються магазини, де продають товари не першої необхідності. Супермаркети, заправки й аптеки продовжать працювати.

На святкування Різдва 24, 25 та 26 грудня нідерландці зможуть запрошувати додому до 3 гостей на день (ідеться про осіб віком від 13 років).

Люди, робота яких передбачає фізичний контакт з клієнтом, мають призупинити свою діяльність. Виняток зроблено лише для медичних працівників.

Мешканців Нідерландів закликають якомога довше працювати з дому, не здійснювати поїздок без нагальної потреби.

Дорослим дозволено займатися спортом на вулиці, але відстань має бути 1,5 метра.

Школи і виші у Нідерландах переходять на дистанційне навчання. Винятки дозволяється робити для студентів під час складання іспитів.

У Нідерландах від початку пандемії на COVID-19 захворіло 621 944 особи, з них померли 10 082. За останню добу в країні з населенням 17,1 млн людей виявлено 8457 інфікованих.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 928 659 випадків коронавірусу, зокрема 1 623 998 летальних, одужали 51 125 997 осіб.