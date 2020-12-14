Штайнмаєр назвав майбутній локдаун небаченим, але необхідним

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає посилення у країні карантинних обмежень єдиним шляхом для подолання пандемії.

Про це він заявив у зверненні до нації 14 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Починаючи з середи наше публічне та приватне життя буде так серйозне обмежено, як ніколи в історії Федеративної Республіки Німеччина… Але факти свідчать, що вжиті до цього часу заходи не є достатніми, потрібно діяти ще більш послідовно», - сказав президент.

Він наголосив, що ситуація дуже серйозна, поширення коронавірусної інфекції відбувається неконтрольовано. Тож у наступні тижні німці мають радикально обмежити контакти, навіть якщо це означатиме, що святкування Різдва та Нового року пройде не так, як сподівалися. Не можна допустити, щоб система охорони здоров’я впала, підкреслив Штайнмаєр.

«Ми вступили у вирішальну фазу боротьби з коронавірусом. Жертви не будуть даремними, вони наблизять нас до перемоги. Тижні попереду – випробування для всіх. Пандемія не вкраде наше майбутнє, ми подолаємо кризу», - заявив Штайнмаєр.

Як повідомлялось, у неділю канцлер і прем’єри федеральних земель Німеччини погодили запровадження жорсткого локдауну у період з 16 грудня до 10 січня.

За даними Інституту Роберта Коха, 13 грудня у ФРН зафіксовано 16 362 нові випадки зараження коронавірусом, а загалом від початку пандемії на COVID-19 захворіло 1 337 078 німців.

Згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.