Меркель – співвітчизникам: Уникайте всіх контактів, як би це не було складно

Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала жителів країни відмовитись від усіх контактів, які не є абсолютно необхідними.

Про це вона заявила 9 грудня у зверненні до депутатів Бундестагу, яке вже назвали найемоційнішою її промовою в парламенті, передає кореспондент Укрінформу.

«Уникайте всіх контактів, які насправді не є необхідними, як би це не було складно… Ми повинні знову докласти зусилля! В іншому випадку пандемія буде вислизати від нас знову і знову!», - заявила Меркель, стискаючи руки як у молитві.

Вона нагадала, що до Різдва залишилось 14 днів, а кількість нових випадків інфікування у вівторок на 3500 перевищувала показник тиждень тому. До того ж, зафіксовано рекорд смертності за добу – 590 людей за 8 грудня. За словами Меркель, це «неприйнятно».

Глава уряду закликала прислухатись до поради Німецької академії наук «Леопольдіна» ввести на Різдвяний сезон жорсткий локдаун.

Кілька федеральних земель уже оголосили суттєве посилення обмежувальних заходів до 10 січня.

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За даними Інституту Роберта Коха, протягом минулої доби було зафіксовано 20 815 нових випадків інфікування коронавірусом (рекордом до цього часу було 23 648 випадків 20 листопада), загалом з початку пандемії на COVID-19 у країні захворіли 1 218 524 людей. Померли з початку пандемії 19 932 людини.