Меркель знову очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу за версією Forbes
Укрінформ
Рейтинг 100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes знову очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Як передає Укрінформ, список оприлюднений на сайті Forbes.
Друге місце в рейтингу зберегла президент Європейського центробанку Крістін Лагард. На третій позиції опинилася обраний віцепрезидент США Камала Гарріс.
До першої десятки найвпливовіших увійшли також президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, меценат і філантроп Мелінда Гейтс, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.
Представниць України у рейтингу немає.
Як повідомлялося, торік Forbes також назвав канцлера Німеччини Ангелу Меркель найвпливовішою жінкою року - тоді вона очолила рейтинг удев'яте поспіль.
Фото: Arno Mikkor/EU2017EE