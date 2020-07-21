Ілон Маск увійшов до п'ятірки найбагатших людей світу - Forbes

Засновник Tesla Ілон Маск зайняв п'яту сходинку в рейтингу Forbes Real-Time Billionaires.

Видання зазначає, що його статки за добу збільшилися більш ніж на $ 5 млрд за рахунок зростання акцій виробника електромобілів і досягли $ 74,2 млрд.

Рядком вище Маска - засновник Facebook Марк Цукерберг зі статком у $ 90,3 млрд. На шостому місці - екс-гендиректор Microsoft Стів Балмер з $ 72,2 млрд.

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Лідером рейтингу залишається глава Amazon Джефф Безос ($ 189 млрд), слідом за ним - президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно ($ 113,8 млрд) і один із засновників Microsoft Білл Гейтс ($ 113,4 млрд).