Ілон Маск обігнав Воррена Баффета у списку найбагатших людей світу

Ілон Маск обігнав Воррена Баффета у списку найбагатших людей світу

Укрінформ
Засновник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск посів сьому сходинку у рейтингу мільярдерів агентства Bloomberg.

Як зазначає видання, його статки оцінюється у $70,5 млрд. Підприємець обігнав главу інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Воррена Баффета (10-е місце, $69,2 млрд).

У п'ятірку лідерів увійшли:

  • глава Amazon Джефф Безос — $189 млрд;
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  • засновник Microsoft Білл Гейтс — $116 млрд;
  • глава Facebook Марк Цукерберг — $93 млрд;
  • гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — $92,6 млрд;
  • колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер — $76,8 млрд.

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