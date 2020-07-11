Ілон Маск обігнав Воррена Баффета у списку найбагатших людей світу
Укрінформ
Засновник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск посів сьому сходинку у рейтингу мільярдерів агентства Bloomberg.
Як зазначає видання, його статки оцінюється у $70,5 млрд. Підприємець обігнав главу інвестиційного фонду Berkshire Hathaway Воррена Баффета (10-е місце, $69,2 млрд).
У п'ятірку лідерів увійшли:
- глава Amazon Джефф Безос — $189 млрд;
- засновник Microsoft Білл Гейтс — $116 млрд;
- глава Facebook Марк Цукерберг — $93 млрд;
- гендиректор Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно — $92,6 млрд;
- колишній гендиректор Microsoft Стів Балмер — $76,8 млрд.