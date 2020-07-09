Маск анонсував революційний апгрейд автопілота Tesla
Укрінформ
Компанія Tesla наблизилася до розробки автомобілів із п’ятим і найвищим рівнем самостійного керування.
Про це по відеозв’язку з конференцією World Artificial Intelligence Conference у Китаї заявив засновник компанії Ілон Маск.
«Я вважаю, що ми з Tesla дуже близькі до п’ятого рівня автономії», - сказав він.
Маск висловив впевненість, що його компанія може досягти цього рівня ще до кінця року.
Він наголосив, що в питанні автономності автомобіля більше немає «фундаментальних викликів», а залишилися тільки невеликі проблеми, які наразі знаходяться на стадії вирішення.
Компанія Tesla Ілона Маска стала найдорожчою автомобільною компанією на фондовому ринку, її ринкова капіталізація станом на початок липня 2020 року становить €184 млрд проти €89 млрд у січні цього року.