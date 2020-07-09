Маск анонсував революційний апгрейд автопілота Tesla

Компанія Tesla наблизилася до розробки автомобілів із п’ятим і найвищим рівнем самостійного керування.

Про це по відеозв’язку з конференцією World Artificial Intelligence Conference у Китаї заявив засновник компанії Ілон Маск.

«Я вважаю, що ми з Tesla дуже близькі до п’ятого рівня автономії», - сказав він.

Маск висловив впевненість, що його компанія може досягти цього рівня ще до кінця року.

Він наголосив, що в питанні автономності автомобіля більше немає «фундаментальних викликів», а залишилися тільки невеликі проблеми, які наразі знаходяться на стадії вирішення.

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Компанія Tesla Ілона Маска стала найдорожчою автомобільною компанією на фондовому ринку, її ринкова капіталізація станом на початок липня 2020 року становить €184 млрд проти €89 млрд у січні цього року.