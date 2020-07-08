Audi представила концепт спортивного електрокара

Audi представила концепт спортивного електрокара

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Укрінформ
Німецький автовиробник Audi представив концепт електричного позашляховика Q4 Sportsback e-tron.

Про це повідомляє портал Electrek.

"Audi представила концепт електричного позашляховика Q4 Sportsback e-tron вартістю в близько 45 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, у спортивному автомобілі встановлені два електричні двигуни потужністю в 225 кВт.

У компанії стверджують, що електрокар може розігнатися до "сотні" за 6,3 секунди, а максимальна швидкість позашляховика не перевищуватиме 180 км за годину.

Зазначається, що Audi Q4 Sportsback e-tron зможе проїхати без підзарядки до 450 кілометрів.

Audi представила концепт спортивного електрокара

Німецький автовиробник прогнозує, що перші моделі електричного позашляховика з’являться на ринку наприкінці 2021 року.

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Як повідомлялося, китайський автовиробник Baojun раніше представив дві версії мініелектрокарів E300 та E300 Plus.

Фото з сайту electrek.co

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