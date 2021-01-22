В Ізраїлі зробили рекордну кількість COVID-щеплень за добу

В Ізраїлі за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали рекордних 223 560 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Зазначається, що загальна кількість ізраїльтян, які отримали першу дозу вакцини від COVID-19, становить 2,4 мільйона осіб, а двома дозами вже імунізувалися 850 тисяч жителів країни.

Наразі в Ізраїлі триває «третя хвиля» пандемії коронавірусу, для стримання якої уряд ввів жорсткий локдаун до кінця січня.

Читайте також: В Ізраїлі ставлять під сумнів ефективність вакцини Pfizer

Раніше Укрінформ повідомляв, що на початку тижня в Ізраїлі зафіксували добовий рекорд із заражень коронавірусом, коли кількість інфікувань перетнула позначку в 10 тисяч осіб.

Ізраїль планує вакцинувати усіх громадян Ізраїлю, старших 16 років, до кінця березня 2021 року.

Фото: Belga