В Ізраїлі зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel із посиланням на статистику Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.
Як зазначається, добовий приріст заражень на COVID-19 становив 10 021 випадок, що підвищило загальну кількість інфікувань коронавірусом в Ізраїлі до 562 167 випадків. Кількість загиблих зросла до 4049 осіб.
Наразі в країні активно проводиться імунізація від коронавірусу. Наразі 2,2 млн жителів Ізраїлю отримали першу дозу вакцини, а 422 000 ізраїльтян отримали обидві дози.
Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль планує вакцинувати усіх громадян Ізраїлю, старших 16 років, до кінця березня 2021 року.
Водночас разом із кампанією масового вакцинування в Ізраїлі триває уже третій локдаун, покликаний сповільнити поширення вірусу.
фото: Times of Israel/David Cohen/Flash90