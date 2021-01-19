В Ізраїлі зафіксували добовий антирекорд заражень коронавірусом

Кількість інфікувань коронавірусом в Ізраїлі за минулі 24 години досягнула чергового антирекорду від початку пандемії та перетнула позначку в десять тисяч випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel із посиланням на статистику Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю.

Як зазначається, добовий приріст заражень на COVID-19 становив 10 021 випадок, що підвищило загальну кількість інфікувань коронавірусом в Ізраїлі до 562 167 випадків. Кількість загиблих зросла до 4049 осіб.

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Наразі в країні активно проводиться імунізація від коронавірусу. Наразі 2,2 млн жителів Ізраїлю отримали першу дозу вакцини, а 422 000 ізраїльтян отримали обидві дози.

Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль планує вакцинувати усіх громадян Ізраїлю, старших 16 років, до кінця березня 2021 року.

Водночас разом із кампанією масового вакцинування в Ізраїлі триває уже третій локдаун, покликаний сповільнити поширення вірусу.

фото: Times of Israel/David Cohen/Flash90