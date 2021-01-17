В Ізраїлі у 13 осіб паралізувало обличчя після щеплення вакциною Pfizer

13 громадян Ізраїлю після щеплення вакциною від COVID-19 виробництва компанії Pfizer пережили легкий параліч обличчя в якості побічного ефекту.

Як передає Укрінформ, про це інформує The Jerusalem Post.

Як зазначається, лікарі вважають, що на практиці кількість випадків із цим побічним ефектом захворювання вища.

Один із пацієнтів розповів виданню, що вже за декілька хвилин після щеплення він відчув дивні відчуття на підборідді та в роті.

«Принаймні 28 годин я ходив з ним (паралічем обличчя — ред). Я не можу сказати, що згодом це повністю зникло, але в мене не було іншого болю, крім незначного болю в місці, де була ін'єкція», — розповів він.

Щодо приймання другої дози чоловік іще не визначився. Але додав, що «це щось рідкісне, і я не хочу, щоб люди уникали вакцинації — це важливо».

«Ніхто не знає, пов'язано це з вакциною чи ні. Ось чому я б утрималася від надання другої дози тому, хто страждав на параліч після першої дози», — сказала професорка Галя Рахав, директорка інфекційного відділення Медичного центру "Шеба".

Проте у Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю заявили, що, звичайно, другу дозу слід вводити пацієнтам лише тоді, коли параліч мине.

Як повідомлялося, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавірусу до Європи, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява прозвучала після того, як у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech померли 23 літні людини.