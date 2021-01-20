В Ізраїлі ставлять під сумнів ефективність вакцини Pfizer

Координатор національної програми Ізраїлю з боротьби з коронавірусом Нахман Аш заявив, що перша доза вакцини Pfizer може бути менш ефективною у боротьбі з COVID-19, ніж вказує виробник медичного засобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmax.

Чиновник заявив, що захист, котрий забезпечує перша доза вакцини Pfizer, є "менш ефективним, ніж ми думали".

"Багато людей заразилися у проміжку між першою та другою ін'єкціями вакцини", - заявив Аш.

Компанія Pfizer заявила, що випробування показали, що вакцина була у 52% ефективною приблизно через 12 днів після отримання першого щеплення. Цей рівень захисту підвищується до 95% приблизно через два тижні після введення другої дози.

Аш сказав, що захисний ефект медичного засобу виявився "нижчим, ніж дані, представлені Pfizer".

Аш також заявив, що не впевнений, що вакцина може захистити від мутованих штамів коронавірусу.

Ізраїльські працівники галузі охорони здоров'я висловили нові сумніви щодо ефективності вакцини Pfizer у понеділок, коли в країні було зафіксовано понад 10 000 нових випадків захворювання. Це найвищий щоденний показник з моменту початку пандемії.

Як повідомлялося, 15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавірусу до країн Європи, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява пролунала після того, як у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech померли 23 літні людини.