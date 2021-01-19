Смерті і «побічка» від вакцини Pfizer: більше маніпуляції, ніж правди

Схоже, кампанія розгортається на користь російської вакцини... Між тим, ефективність щеплення від «звичайного» грипу – усього 60%

Цими днями вельми цікаво спостерігати за потужною інформаційною компанією, яка розгортається довкола найефективнішої на цей час вакцини проти COVID-19 – Pfizer. Мов керовані з якогось центру, численні ЗМІ «прикрасилися» повідомленнями з тривожними заголовками про смертельні випадки і тяжкі побічні ефекти після її введення. Зрозуміло, що така інформація неабияк напружила світову громадськість, яка пильно спостерігає за перебігом вакцинації. І можна тільки уявити, наскільки зросли скептичні настрої щодо вакцинації там, де не звикли довіряти словам і діям офіційної медицини, зокрема, і в Україні. Утім фахівці кажуть – нині ще немає серйозних підстав говорити про «зраду». Чому саме – далі в матеріалі Укрінформу.

У Норвегії зафіксували 33 смерті після вакцини, але не внаслідок

Чи не найбільш резонансним виявилося повідомлення, що надійшло з Норвегії, де зареєстрували 33 смерті у людей літнього віку після введення вакцини Pfizer. Про це повідомив Bloomberg, зазначивши, що першу дозу вакцини в країні отримали близько 48 тисяч людей (населення Норвегії 5,4 млн – Ред.), і найбільша увага зосереджена на тих, хто найбільше піддається ризику зараження вірусом, зокрема людях похилого віку.

Норвезьке агентство з лікарських засобів заявило, що вивчає ці випадки, а Pfizer та BioNTech співпрацюють з норвезьким регулятором з метою розслідування випадків смерті після щеплень. При цьому у повідомленні про смерті після вакцинації йшлося, що це були люди похилого віку з серйозними основними розладами.

Семен Єсилевський

Як пише учений-біофізик Семен Єсилевський, що відстежує тему COVID-19, у норвезьких будинках для літніх за тиждень від природніх причин помирає близько 400 людей. «Всі померлі після вакцини мали дуже високий ризик померти у будь-який момент від свого основного захворювання чи будь-якої іншої причини, природньої для їх похилого віку», – пише учений.

Подібну думку поділяє й імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П.Л. Шупика Федір Лапій, про що він розповів у коментарі Укрінформу.

«У першу чергу вакцинацію проводять серед людей найвищої групи ризику – у найстаршій віковій групі. Але для самої цієї групи характерні випадки смерті від природніх причин. Тож такі співпадіння будуть, і тому Норвегія не припиняє вакцинацію», – каже імунолог.

18 січня органи охорони здоров'я Норвегії повідомили, що наразі не бачать зв’язку між вакциною і смертями. «Очевидно, що COVID-19 значно небезпечніший для більшості пацієнтів, ніж вакцинація», – заявив Стейнар Мадсен, медичний директор Норвезького агентства з лікарських засобів. «Ми не стривожені», – додав він, повідомляє Bloomberg. Хоча слід зазначити, що норвезький інститут громадського здоров’я заявляв, що навіть такі легкі такі побічні ефекти як нудота чи лихоманка для людей із серйозними захворюваннями можуть мати серйозні наслідки.

Власне, була іще одна новина про нібито 55 випадків смертей після вакцинації у США, проте її активно поширювали лише російські ЗМІ, а джерело цих даних – нібито федеральна база даних США Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Проте немає наразі жодних підтверджень цієї інформації. Тож, всі ми розуміємо, кому корисне поширення такої інформації... З цим теж погоджується і Федір Лапій: «Резонанс довкола смертельних випадків розганяє Російська Федерація. Повідомлення про те, що вакцина Pfizer була зареєстрована в ЄС під тиском, поширила Le Monde, яка пише про дружбу Росії з Макроном і про те, що Спутнік-V найкраща вакцина проти коронавірусної інфекції».

Побічні ефекти традиційні, а от параліч обличчя поки вивчається

Практично водночас із повідомленнями про смертельні випадки в Норвегії, в інших країнах заговорили про виражені побічні ефекти після щеплень Pfizer/BioNTech. Приміром, у Нідерландах, де з 6 січня почали вакцинувати медиків, близько 100 людей скаржилися, що після щеплення почувалися недобре – мали больові відчуття у місці ін’єкції, головний біль та втому. Щоправда, це такі самі побічні реакції, як бувають і після вакцини від «звичайного» грипу. Ефективність останньої, до речі, складає близько 60% і довкола побічних ефектів від неї теж раніше було багато спекуляцій. Втім, ніхто з цього приводу шуму не піднімає.

А от у двох людей спостерігалася тяжка алергічна реакція. За словами директорки центру фармацевтичного нагляду Lareb Агнес Кант, йдеться про висип та набряк навколо очей. Але наразі ці люди почуваються добре, а лікарі завжди радять перші 15 хвилин після будь-якої вакцинації не відходити від кабінету лікаря. У США у грудні зафіксували близько 20 випадків анафілактичної реакції, що пов’язували з вакциною Pfizer/BioNTech. Але, як пише Bloomberg, подібні реакції пов’язували й з іншими вакцинами.

В Ізраїлі, де щеплення проти коронавірусної інфекції вже отримали 28% населення, повідомили про незвичну реакцію – 13 випадків лицьового паралічу. У всіх пацієнтів така реакція згодом пройшла, і Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що не вважає подібні побічні ефекти протипоказанням для введення другої дози вакцини. Хоч вакцинований пацієнт, у якого параліч лицьового нерву тривав найдовше – 28 годин, сказав, що не визначився, чи має досі бажання отримати другу дозу вакцини.

Федір Лапій

На запитання про те, з чим може бути пов’язана така реакція на вакцину, наш коментатор Федір Лапій відповідає, що на етапі третьої фази клінічних досліджень у групі вакцинованих людей було зафіксовано чотири випадки так званого паралічу Белла – паралічу лицевого нерва. Але він додає, що параліч Белла може виникати в деяких людей із багатьох причин (зустрічається приблизно у 23 осіб на 100 000 щорічно. – Ред.). «Тому наразі порівнюється базова частота виникнення паралічу лицьового нерва із частотою його появи у вакцинованих людей. Наскільки мені відомо, частота прояву паралічу поки не перевищує природньої частоти», – говорить імунолог.

Чи зможуть згадані побічні ефекти і смертельні випадки позначитися на готовності населення вакцинуватися? Очевидно, що так. Але далеко не всюди. На думку пана Лапія, у Норвегії і країнах Скандинавії рівень довіри до медиків і структур, які приймають рішення високий, відтак, більше на ці спекуляції реагуватимуть, скоріше, в Україні. І дійсно, недавнє дослідження, проведене Фондом Карлсберга, показало, що, приміром, 79% данців готові щепитися вакциною проти коронавірусу. Якою ж буде готовність вакцинуватися в Україні, де обіцяють на кінець лютого 200 тисяч доз вакцини Pfizer і 700 тисяч доз китайської вакцини Sinovac, після згаданих повідомлень, уявити складно. Адже активної провакцинальної кампанії відповідальними органами досі не проводилося – навіть вакцинацію від грипу цього року було провалено…

Юлія Горбань, Київ