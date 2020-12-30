В Україні циркулюють п’ять штамів коронавірусу SARS-CoV-2

В Україні наразі циркулюють п’ять штамів вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-­19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Центр має результати дослідження 50 зразків від референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні. Ці зразки взято у пацієнтів з 9 регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та м. Київ. Отримані результати показали приналежність циркулюючих на території України вірусів до глобальної генетичної лінії B, що походить з Китаю", - йдеться у повідомленні.

Так, в Україні визначено такі генетичні варіанти: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2:

Віруси групи В1 - належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії.

- належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії. Віруси В1.1 генетичної лінії В1- відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

генетичної лінії В1- відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC). Циркуляцію вірусів В1.1.1 - виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії.

- виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії. Віруси uрупи В1.5 - належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії.

- належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії. Віруси групи В2 - циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.

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У Центрі пояснили, що у рамках глобальної мережі лабораторій ВООЗ засновано спеціальну робочу групу з вивчення еволюції вірусу, яка оперативно виявляє його нові мутації й оцінює їхній можливий вплив на сам вірус, а також на ефективність засобів діагностики, лікарських препаратів і вакцин.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я, яка входить до світової лабораторної мережі епіднагляду з питань діагностики SARS-CoV-2, надсилає ВООЗ зразки для подальшого підтвердження та секвенування.

Із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження.

Окрім цього, у 2021 році Центр планує закупити секвенатор та необхідні реагенти і розпочати дослідження геному вірусу на базі власної референс-лабораторії.

Також секвенування в Україні самостійно здійснює група вітчизняних молодих учених. Вони досліджують 200 зразків від наших громадян, що були інфіковані SARS-CoV-2 упродовж червня–грудня. Дослідження має закінчитися у січні 2021 року. Результати вивчення цих зразків будуть репрезентовані Центру громадського здоров’я, а також передані до світової бази даних GISAID, де стануть доступні для міжнародної наукової спільноти.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з початку пандемії захворіло на коронавірусну хворобу 1 045 348 осіб, за останню добу - 7 986.