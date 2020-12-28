ВООЗ прогнозує появу нових мутацій коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує, що коронавірус SARS-CoV-2 продовжить мутувати.

Як передає Укрінформ, про це заявила очільниця технічної групи підрозділу з нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове на сьогоднішньому засіданні ВООЗ, яке транслювалося у Твітері.

За словами Ван Керкхове, мутації коронавірусу - це природний процес.

"Мутації триватимуть, це природний процес. На сам вірус це суттєво не впливає, але нам потрібно продовжувати вивчати ці штами, зокрема з точки зору їх передавання", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, у світі виявлено 81 401 597 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 777 033 летальні, одужало 57 484 826 осіб.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного геному виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2. Згідно з дослідженнями, новий штам може бути на 56% заразнішим.

Наразі його виявлено у низці країн, зокрема в Австралії, Бельгії, Данії, Франції, Малайзії та інших.