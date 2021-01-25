У світі зафіксували понад 99,7 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 25 січня зафіксовано більше 99,7 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 71,7 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 99 774 351 випадків COVID-19, зокрема 2 139 031 – летальних, одужали 71 746 746 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 18 312 нових випадків, з них 10 872 у Мексиці. Загинуло 683 особи, зокрема 530 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (25 702 125), Індія (10 668 674), Бразилія (8 844 600), Росія (3 719 400), Велика Британія (3 647 463).

Коронавірус зафіксували у 219 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 24 січня лабораторно підтверджено 1 191 812 випадків COVID-19, з них за добу - 3 915.