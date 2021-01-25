Кількість померлих від COVID-19 у Японії перевищила 5 тисяч

Від початку пандемії коронавірусу внаслідок інфікування померли понад 5 тисяч жителів Японії.

Такі цифри наводить NHK, передає Укрінформ.

«Загальна кількість смертей від коронавірусу в Японії сягнула 5077. У суботу було зареєстровано 83 випадки смертей», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в загальну кількість померлих від COVID-19 входять 13 осіб, які перебували на борту круїзного лайнера.

Крім того, за офіційними даними, за попередню добу в столиці Японії підтверджено 1070 нових випадків зараження коронавірусом.

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Зазначається, що добовий приріст захворюваності в Токіо вже 11-й день поспіль перевищує 1000 випадків.

За останніми даними порталу Worldometer, від початку епідемії в Японії виявлено 360,6 тис. випадків COVID-19. За цим показником країна перебуває на 38-му місці у світі.

Фото: АА