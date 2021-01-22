Японія розглядає можливість проведення Олімпіади без глядачів

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Kyodo.

За даними джерел Kyodo, уряд Японії розглядає кілька варіантів дій на випадок, якщо ситуація з COVІD-19 у світі не буде взята під повний контроль до літа.

Зокрема, передбачається жорстке обмеження кількості глядачів на стадіонах або проведення Олімпіади без глядачів. Остаточне рішення має бути ухвалено до кінця весни.

За словами високопоставленого чиновника в уряді, малоймовірно, що пандемію вдасться стримати до цього літа.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтверджено 98 092 928 випадків зараження коронавірусом. З них летальних – 2 100 464, а число тих, хто вже одужав, становить 70 486 766.

Олімпійські ігри в Токіо мали пройти влітку 2020 року, але їх перенесли на 2021-й через коронавірус.

Фото: Kyodo