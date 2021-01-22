У світі виявили майже 98,1 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 22 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 98 092 928 випадків зараження коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Із них летальних – 2 100 464, а число тих, хто вже одужали, становить 70 486 766.

У трійці лідерів за кількістю хворих – США (25 196 086), Індія (10 626 200) та Бразилія (8 699 814).

Найбільший приріст захворюваності за минулу добу зафіксовано в Мексиці (22,339 нових випадків).