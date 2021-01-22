Країни ЄС можуть і повинні поділитися вакциною з партнерами – фон дер Ляєн

Євросоюз замовив більше доз вакцини проти COVID-19, ніж зможе використати, що надасть країнам-членам можливість передати частину вакцини партнерам, які її гостро потребують.

Про це у четвер ввечері під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі глав держав та урядів країн ЄС заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вже за кілька місяців в Європі ми будемо мати більше доз, ніж зможемо використати. Лише за допомогою тих вакцин, що вже були авторизовані, Pfizer-BioNTech та Moderna, ми можемо вакцинувати до 85 відсотків населення ЄС, а це 380 мільйонів людей. Водночас інша частина світу, бідніша, може відчути себе покинутою в тому, що стосується доступу до вакцин проти COVID-19. Від початку ми інвестували в COVAX, глобальний фонд постачання вакцин, який залишається найкращим шляхом для універсальної вакцинної солідарності», - сказала Президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що пандемія є глобальним явищем, і це спричиняє глобальний попит на вакцини, у зв’язку із чим на початковому етапі COVAX стикається із нестачею доз. З огляду на це, єврокомісія запропонує країнам-членам механізм, який дозволить доставляти або передавати біднішим країнам великі партії вакцини.

«Ті партії вакцини, які ми погодилися передати в рамках «Команди Європи», можуть бути також передані через COVAX. Ми можемо і маємо це зробити без порушення національних планів вакцинації, що триває, та і в координації з компаніями-виробниками. Це є також питанням нашого власного інтересу. Що довше і більше вірус буде обертатися світом, - то більше виникатиме ризику нових мутацій та, відповідно, більше з’являтиметься ризиків для нашого здоров’я. Тож це в наших інтересах - ділитися вакциною з іншими регіонами світу», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Як вже повідомляв Укрінформ, Єврокомісія уклала форвардні контракти на постачання вакцини із вісьмома фармакологічними компаніями, при цьому вакцини двох з них - Pfizer-BioNTech та Moderna, були визнані як безпечні та ефективні Європейським медичним агентством ЕМА та отримали авторизацію на ринку Євросоюзу.

Загальна кількість вакцини, що замовлена за цими форвардними контрактами, перевищує 2,3 мільярда доз.