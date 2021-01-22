Глава ЄК: Погодження спільних «сертифікатів вакцинації» потребує консенсусу

Глави держав та урядів, які у четвер провели віртуальну зустріч для координації боротьби з коронавірусом, обговорили можливість запровадження універсальних «сертифікатів вакцинації», та домовилися продовжити дискусію для уточнення порядку їх застосування.

Про це у четвер ввечері під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі глав держав та урядів країн ЄС заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми мали певні обговорення щодо сертифікатів, які будуть видаватися людям, що отримали вакцину. Я переконана, що ми маємо застосовувати диференційований підхід до двох різних питань. Перше стосується того, що цей сертифікат є необхідним медичним документом, який вже має глобальний стандарт у вигляді міжнародних «жовтих сертифікатів» ВООЗ. Друге питання – як і для чого ми можемо використовувати ці сертифікати. І це питання має бути дуже обережно зваженим», - сказала Президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що розв'язання цієї проблеми є своєрідним рівнянням з багатьма невідомими.

«Є декілька обставин, які мають братися до уваги. Наприклад, медичні питання. Чи упереджує вакцинація людину від того, щоб бути передавальною ланкою для вірусу? Ми ще не знаємо відповіді на це питання. Як довго вакцинація залишається ефективною? Ми цього також напевно на цей час не знаємо. А ось потім виникають певні політичні питання щодо порядку використання таких сертифікатів», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Серед таких питань, за її словами – як поважати права тих людей, хто не мають доступу до вакцини, або як поводитися із персонами, що мають законні причини не робити проходити вакцинацію. Ще одне питання – яким чином в таких умовах захистити особисті дані громадян.

«Все це – відкриті питання. Коли дозволятиме час, ми проведемо докладне обговорення, щоб досягти консенсусу навколо шляхів використання таких сертифікатів», - додала Президент Єврокомісії.

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Як повідомлялося, в багатьох країнах-членах із введенням системи «сертифікатів вакцинації» уряди пов’язують надію на відновлення «нормальних» подорожей та відродження туристичної галузі. Разом з цим, як зазначають фахівці, такий сертифікат залишається медичним документом, і не може використовуватися за спрощеною схемою лише як перепустка на відвідання тієї чи іншої країни, без врахування інших аспектів інформації, що міститься в таких документах.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 97 309 892 випадки COVID-19, зокрема 2 083 326 – летальних, одужали 69 851 616 осіб.