У Туреччині щеплення вакциною Sinovac отримали понад мільйон осіб

Понад 1 млн жителів Туреччини отримали перше щеплення від коронавірусу китайською вакциною Sinovac.

Як передає власний кореспондент Укрінформу в Туреччині, стежити за кількістю щеплених можна в онлайн на спеціально створеній сторінці на сайті МОЗ Туреччини.

Станом на 10:00 за київським часом кількість вакцинованих першою вакциною - більш як 1 млн 64 тис. людей.

Також у країні фіксується зниження кількості нових випадків інфікування. Це в першу чергу пов’язують з посиленням карантинних заходів, зокрема у вечірній та нічний час, а також у вихідні, та із закриттям для відвідування місць громадського харчування.

За минулу добу в країні було зроблено майже 169 тис. тестів. Виявлено 6 435 нових випадків інфікування. Померли 159 людей, одужали 5 932. В активній стадії хвороби перебувають 752 людини.

Як повідомлялося, раніше в Туреччині був створений графік вакцинації з чотирьох етапів, під час кожного з яких вакцинуватимуть різні категорії громадян за принципом від груп найбільшого до груп найменшого ризику. Масова вакцинація почалась 13 січня. Першими вакцинували медиків, їхня кількість перевищила 800 тисяч. Нині триває етап вакцинації мешканців будинків для літніх людей.