Перше щеплення від COVID-19 у Туреччині отримали понад 800 тисяч медиків

Більш як 800 тисяч медичних працівників Туреччини пройшли перший етап вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Sabah.

«Починаючи з 13 січня вакциновано понад 800 тисяч медичних працівників», - повідомляє видання.

Відповідно до визначених владою Туреччини пріоритетів, медики підлягають першочерговій вакцинації.

Першим 13 січня отримав щеплення міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа та члени наукового комітету, створеного для протидії коронавірусу. Наступного дня у прямому ефірі вакцину отримав президент Ердоган.

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Загалом, за останніми даними МОЗ Туреччини, перше з двох щеплень від COVID-19 отримали понад 950 тисяч осіб.

За попередню добу в Туреччині було виявлено 5862 нових випадки інфікування, померли 164 особи, одужали 7905.