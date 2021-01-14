Туреччина розпочала масове щеплення китайською вакциною Sinovac

Туреччина розпочала масове щеплення китайською вакциною Sinovac

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Укрінформ
У Туреччині стартувала вакцинація населення проти коронавірусу препаратом Sinovac китайського виробництва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Твіттері міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі.

«Сьогодні ми разом із членами наукової ради стали першими медичними працівниками, яким після затвердження вакцини було зроблено щеплення проти коронавірусу. Процес розпочато для всіх наших медичних працівників», - написав очільник МОЗ.

Згадана наукова рада була створена на початку минулого року для фахового та оперативного реагування на пандемічні виклики.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня група фармацевтичних компаній «Лекхім» заявила, що уклала угоду з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech на постачання в Україну 5 млн доз препарату проти COVID-19. Також зазначалося, що в 2022 році компанія налагодить виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ «Лекхім-Харків».

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12 грудня були оприлюднені результати клінічних випробувань вакцини Sinovac у Бразилії, згідно з якими її ефективність становить 50,4%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: якщо вакцина не відповідатиме вимогам ефективності не нижче 70%, компанія-виробник відшкодовує кошти в повному обсязі.

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