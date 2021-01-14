Туреччина розпочала масове щеплення китайською вакциною Sinovac

У Туреччині стартувала вакцинація населення проти коронавірусу препаратом Sinovac китайського виробництва.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Твіттері міністра охорони здоров’я Туреччини Фахреттіна Коджі.

«Сьогодні ми разом із членами наукової ради стали першими медичними працівниками, яким після затвердження вакцини було зроблено щеплення проти коронавірусу. Процес розпочато для всіх наших медичних працівників», - написав очільник МОЗ.

Bugün Bilim Kurulu Üyelerimizle birlikte, Koronavirüs aşısının Acil Kullanım Onayı sonrası ilk uygulanan sağlık çalışanları olduk. Tüm sağlık çalışanlarımız için süreç başladı. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/K1cPxMt3SE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 13, 2021

Згадана наукова рада була створена на початку минулого року для фахового та оперативного реагування на пандемічні виклики.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня група фармацевтичних компаній «Лекхім» заявила, що уклала угоду з китайським виробником вакцин Sinovac Biotech на постачання в Україну 5 млн доз препарату проти COVID-19. Також зазначалося, що в 2022 році компанія налагодить виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ «Лекхім-Харків».

12 грудня були оприлюднені результати клінічних випробувань вакцини Sinovac у Бразилії, згідно з якими її ефективність становить 50,4%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив: якщо вакцина не відповідатиме вимогам ефективності не нижче 70%, компанія-виробник відшкодовує кошти в повному обсязі.