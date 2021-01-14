У Туреччині запустили електронну чергу на COVID-вакцинацію

У Туреччині почала працювати електронна система, за допомогою якої можна записатися на вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Туреччині.

Електронна черга діє за адресою mhrs.gov.tr.

«Громадяни, які належать до першої групи ризику, зможуть записатися на прийом до центрів сімейного здоров’я, усіх державних, приватних та університетських лікарень. Також громадяни зможуть з’ясувати, чи потрапляють вони до групи ризику, яка підпадає під вакцинацію»,- зазначають розробники.

Окрім того, жителі Туреччини зможуть записатися на вакцинацію через електронну систему e-Devlet (державний електронний реєстр громадян).

Як повідомлялося, процес вакцинації населення Туреччини проти CIVID-19 передбачає чотири етапи. Зокрема, першим щеплення робитимуть медпрацівникам та особам віком від 65 років.