Туреччина почне вакцинацію від COVID-19 до кінця тижня

Туреччина розпочне вакцинацію проти COVID-19 до найближчих вихідних, заявив президент країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

"Вакцину проти COVID-19 розпочнуть вводити у четвер або п'ятницю відповідно до визначеного порядку", - сказав Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції за підсумками засідання уряду.

"Коли кількість випадків COVID-19 опуститься нижче певної кількості, ми будемо зменшувати обмеження поступово, як це було раніше", - додав він.

Перша партія з 3 мільйонів доз вакцини від COVID-19, замовлена у китайського виробника SinoVac Biotech, надійшла до Туреччини 30 грудня, після чого відбулися випробування у турецьких лабораторіях.

Станом на сьогодні у Туреччині зареєстрували загалом 22 981 летальний випадок від коронавірусу, в країні зареєстровано понад 2,33 млн випадків хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними Worldometer, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема, 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.