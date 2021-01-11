У Британії відкривають центри масової вакцинації від COVID-19

У Великій Британії відкриються сім центрів масової вакцинації, що прискорить проведення щеплень від COVID-19 тисячам жителів країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що центри відкриються у виставковому центрі Лондона, у будівлі Мілленіум-Поінт у Бірімнгемі, на футбольному стадіоні Ештон Гейт Стедіум в Бристолі, тенісному клубі в Манчестері, Центрі життя у Ньюкасл-апон-Тайні, у Робертсон хауз у Стівенідж та на іподромі Епсом-Даунс у графстві Суррей.

Також відзначається, що цього тижня розпочнуть проводити щеплення в сотнях додаткових лікарських кабінетів та лікарнях.

Уряд прагне вакцинувати 15 млн людей у Великій Британії – осіб старше 70 років, медичних працівників та інші верстви населення з групи ризику – до середини лютого.

За словами міністра охорони здоров'я Метта Генкока, наразі імунізують близько 200 000 осіб на день, а загальна кількість вакцинованих вже складає 2 млн осіб.

Як повідомляв Укрінформ, Британія стала першою країною у світі, що схвалила вакцину від коронавірусу, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech. Пізніше країна також схвалила для використання COVID-вакцину, що була розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca, а також вакцину американської компанії Moderna.

За даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 11 січня зафіксовано понад 90,6 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 64,8 млн осіб.

Зокрема, Британія посідає п’яту сходинку у світовій статистиці за кількістю випадків COVID-19. У країні з початку пандемії виявили понад 3 млн випадків, з них – понад 81,4 тис. летальних. Одужали 1,4 млн хворих.