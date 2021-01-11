Коронавірус у світі: заразилися вже понад 90,6 мільйона осіб, Україна - на 17 місці

У світі станом на ранок понеділка, 11 січня, зафіксовано понад 90,6 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 64,8 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 90 693 590 випадків COVID-19, зокрема 1 943 173 летальні, одужали 64 813 856 осіб.

Від початку нової доби зафіксовано 17 276 нових випадків, з них 10 003 у Мексиці. Померло 625 осіб, зокрема 502 у Мексиці.

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Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (22 917 334), Індія (10 467 431), Бразилія (8 105 790), Росія (3 401 954), Велика Британія (3 072 349).

Україна посідає 17-те місце у загальній статистиці.

Загалом коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 10 січня підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, більш як 791 тисяча людей одужали, 19 767 хворих померли.