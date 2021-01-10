У Польщі від коронавірусу вакцинували вже понад 200 тисяч осіб

У Польщі від коронавірусу вже вакцинували понад 200 тисяч осіб, доставивши до країни майже 700 тисяч доз вакцини від Covid-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на RMF 24.

Наступного тижня Польща планує отримати перші дози американської вакцини Moderna. Перше постачання в розмірі 29 тисяч доз повинна надійти вже у вівторок.

Крім того, через два тижні в Польщу повинні доставити ще 40 тисяч доз американської вакцини. До кінця першого кварталу Moderna планує доставити до Польщі 840 тисяч вакцин.

Раніше повідомлялося, що Польща запропонувала передати Україні приблизно 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо: 30 грудня стало відомо, що Україна уклала перший контракт з китайською компанією Sinovac Biotech про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчими тижнями будуть укладені договори на постачання вакцин від коронавірусу з «іншими виробниками», окрім Sinovac Biotech.

Фото: РАР