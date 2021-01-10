У Польщі від коронавірусу вакцинували вже понад 200 тисяч осіб

У Польщі від коронавірусу вакцинували вже понад 200 тисяч осіб

Укрінформ
У Польщі від коронавірусу вже вакцинували понад 200 тисяч осіб, доставивши до країни майже 700 тисяч доз вакцини від Covid-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на RMF 24.

Наступного тижня Польща планує отримати перші дози американської вакцини Moderna. Перше постачання в розмірі 29 тисяч доз повинна надійти вже у вівторок.

Крім того, через два тижні в Польщу повинні доставити ще 40 тисяч доз американської вакцини. До кінця першого кварталу Moderna планує доставити до Польщі 840 тисяч вакцин.

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Раніше повідомлялося, що Польща запропонувала передати Україні приблизно 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо: 30 грудня стало відомо, що Україна уклала перший контракт з китайською компанією Sinovac Biotech про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчими тижнями будуть укладені договори на постачання вакцин від коронавірусу з «іншими виробниками», окрім Sinovac Biotech.

Фото: РАР

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