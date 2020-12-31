Договір на закупівлю китайської COVID-вакцини виклали у ProZorro

Договір на закупівлю вакцини проти COVID-19, укладений "Медичними закупівлями України" та китайською компанією з виробництва вакцин Sinovac Biotech оприлюднено у системі ProZorro.

Як передає Укрінформ, всі умови оприлюдненої угоди є повністю публічними.

Як випливає з тендерного оголошення, що було оприлюднено в ProZorro 30 грудня 2020 року, виробник вакцини — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин Sinovac Biotech. Проте, договір укладено з ексклюзивним дистриб’ютором компанії в Україні.

Сума контракту — 964 млн грн. За ці гроші в Україну буде доставлено 1,9 мільйонів доз вакцини. Ціна однієї дози — 504 грн.

За умовами договору, перша партія у 700 тисяч доз має бути поставлена до 31 березня 2021 року. Препарат може зберігатися в стандартних холодильних умовах — тобто 2-8 градусів Цельсія.

Вакцина компанії Sinovac Biotech перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять в Бразилії, Індонезії та Туреччині. Для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, які мають високий ризик зараження, в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Поставка вакцини в Україну відбудеться лише після успішного проходження третьої фази випробувань. Згідно з договором, постачальник надає ДП “Медичні закупівлі України” банківську гарантію щодо виконання всіх умов угоди.