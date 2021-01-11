В Албанії стартує вакцинація від COVID-19

В Албанії з понеділка, 11 січня, розпочинається вакцинація від коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, передає Укрінформ із посиланням на місцеве видання Exit News.

Рама не уточнив деталей процесу вакцинації, а саме, хто першим отримає вакцину та якого протоколу буде дотримуватися країна.

Раніше він заявляв, що першими вакцину отримають лікарі.

Спортивний стадіон Ейр Албанія у Тірані стане першим центром вакцинації, пише видання.

Зазначається, що уряд Албанії отримав 500 тис. доз вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech.

1 січня Рама оголосив, що перші 10 750 доз вакцини надійдуть до Албанії на третьому тижні січня. Ще 30 250 доз надійде у лютому, а решта надходитиме щомісяця відповідно до урядового плану щеплень, який ще не оприлюднений.

Як повідомляв Укрінформ, за даними сайту Worldometer, у світі станом на ранок 11 січня, зафіксовано понад 90,6 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 64,8 млн осіб.

Зокрема, в Албанії виявили 63 595 випадків хвороби, з них – понад 1,2 тис. летальних, 37 648 осіб одужали.