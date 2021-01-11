Українська «Лекхім» уклала угоду на 5 мільйонів доз вакцини Sinovac

Група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин Сіновак (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті компанії.

"Згідно з цією угодою група фармацевтичних компаній «Лекхім» є офіційним та ексклюзивним постачальником вакцини CoronaVac (Sinovac Biotech) в Україну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вже у березні 2021 року Україна зможе отримати вакцину проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech, ефективність якої доведена клінічними дослідженнями, а у 2022 році – налагодити виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ «Лекхім-Харків».

"Група фармацевтичних компаній «Лекхім» та компанія Sinovac Biotech, які є партнерами, досягли угоди в переговорах, що тривали протягом 10 місяців, відносно співробітництва в питанні дистрибуції та локалізації виробництва в Україні вакцини проти вірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, терміном на 5 років. Крім продажу вакцини CoronaVac китайського виробництва, співробітництво передбачає організацію масштабного виробництва готових лікарських форм вакцин (в тому числі CoronaVac) з 2022 року в Україні («Лекхім-Харків»), а з 2025 року планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин", - інформують у компанії.

Китайська компанія Сіновак (Sinovac Biotech) була заснована у Пекіні в 2001 році. Компанія виготовляє від 300 до 500 млн доз на рік 6 типів різних вакцин для людей та тварин.

В Україні за минулу добу виявлено 4288 нових випадків коронавірусу. За весь час пандемії в Україні підтверджено 1 119 314 випадків зараження коронавірусом, з них летальних 19 835, уже одужали 796 417 осіб.