Вакцина Sinovac показала ефективність 78% - Bloomberg

Китайська вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що це найбільш точний результат випробувань цієї вакцини. Рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників.

Водночас, глава Інституту Бутантана Дімас Ковас, який курує національні дослідження, наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

При цьому ефективність вакцин, розроблених Pfizer Inc. і Moderna Inc., становить приблизно 95%.

Як повідомлялося, раніше Агентство з контролю за продуктами харчування і ліками Індонезії видало дозвіл на екстрене використання вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech.

Цей препарат перебуває у завершенні ІІІ фази клінічних випробувань, які проходять у Бразилії, Індонезії та Туреччині. Для екстреного використання CoronaVac вже була затверджена для груп, які мають високий ризик зараження, в Китаї та Об’єднаних Арабських Еміратах.

Міністерство охорони здоров’я України 30 грудня уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.