Степанов пояснив вибір компанії-оператора для закупівлі китайської вакцини

Міністерство охорони здоров’я України обирало оператора для закупівлі вакцини Sinovac на вимогу китайського виробника.

Як передає Укрінформ, про це Максим Степанов повідомив в інтерв’ю каналу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Те, що стосується підприємства «Лекхім», з яким укладено договір, і ми про це відразу заявили, це була умова, що компанія Sinovac Biotech, яка хотіла здійснювати постачання в Україну через це фармпідприємство – а це геть не маленьке фармацевтичне підприємство, яке, наскільки я розумію, давно співпрацює з компанією Sinovac Biotech, і це була умова китайської сторони, що своє постачання вони будуть здійснювати через це підприємство. Тому з ними уклали договір. Далі з іншими виробниками укладуть договори, відповідно, про ті чи інші кількості вакцин», – сказав міністр.

За словами Степанова, його «не бентежить» репутація «Лекхіму».

«Що таке «негативний фон» навколо цього підприємства? Це українське фармпідприємство, яке випускає лікарські засоби, які використовуються на території України. Ви вирішили, що у нас є «негативний фон», тому що якась організація щось там вигадала і заявила? Я навіть не розумію, на підставі чого він мене може бентежити», - зауважив голова МОЗ.

Як повідомлялося, 8 січня Степанов заявив, що найближчим тижнем будуть укладені договори на поставку вакцин від коронавірусу з «іншими виробниками», окрім Sinovac Biotech.

Згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Окрім того, 30 грудня Офіс Президента поінформував, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.