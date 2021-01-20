Степанов розповів, чому «Лекхім» обрали постачальником вакцини від Sinovac
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
"За пропозицію, за наполяганням компанії "Сіновак", до процесу перемовин був залучена компанія, з якою вони співпрацювали раніше і співпрацюють зараз - компанія "Лекхім". Після того, як підійшло питання щодо відповідного заключення договорів, ми ще раз вернулися щодо нашого бажання укладання відповідного договору безпосередньо з компанією Сіновак. Ми отримали відповідь, що вони хотіли б мати цей договір через компанію "Лекхім", яка вже безпосередньо буде займатися постачанням цих вакцин", - сказав Степанов.
За його словами, МОЗ зверталося щодо закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби до двох китайських компаній - "Сіновак" та "Сінофарм".
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac Biotech, перша партія, за твердженням МОЗ, складатиме 700 тис. доз. МОЗ розраховує розпочати вакцинацію від COVID-19 у лютому 2020 року.
Група компаній "Лекхім" отримала від виробника вакцини від COVID-19 квоту на постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, та пропонує підприємствам вакцинувати своїх співробітників.
Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявляв про те, що Україна отримає першу партію вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech протягом 30 днів після її реєстрації.
«Сіновак» (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. «Сіноваком» були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з «пташиним», паротиту.
За час існування компанії з 2002 року було здійснено понад 3 мільярди вакцинацій, 59 мільйонів з яких - дітям.