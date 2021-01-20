Степанов розповів, чому «Лекхім» обрали постачальником вакцини від Sinovac

Компанія "Сіновак" наполягала на заключенні договору про закупівлі COVID-вакцини Україною через компанію "Лекхім".

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"За пропозицію, за наполяганням компанії "Сіновак", до процесу перемовин був залучена компанія, з якою вони співпрацювали раніше і співпрацюють зараз - компанія "Лекхім". Після того, як підійшло питання щодо відповідного заключення договорів, ми ще раз вернулися щодо нашого бажання укладання відповідного договору безпосередньо з компанією Сіновак. Ми отримали відповідь, що вони хотіли б мати цей договір через компанію "Лекхім", яка вже безпосередньо буде займатися постачанням цих вакцин", - сказав Степанов.

За його словами, МОЗ зверталося щодо закупівлі вакцини від коронавірусної хвороби до двох китайських компаній - "Сіновак" та "Сінофарм".

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 компанії Sinovac Biotech, перша партія, за твердженням МОЗ, складатиме 700 тис. доз. МОЗ розраховує розпочати вакцинацію від COVID-19 у лютому 2020 року.

Група компаній "Лекхім" отримала від виробника вакцини від COVID-19 квоту на постачання 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, та пропонує підприємствам вакцинувати своїх співробітників.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявляв про те, що Україна отримає першу партію вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech протягом 30 днів після її реєстрації.

«Сіновак» (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. «Сіноваком» були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з «пташиним», паротиту.

За час існування компанії з 2002 року було здійснено понад 3 мільярди вакцинацій, 59 мільйонів з яких - дітям.