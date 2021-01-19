Sinovac назвала умову, за якої ефективність її вакцини зростає на 20%

Китайська компанія Sinovac Biotech заявила, що її вакцина проти коронавірусу (COVID-19) показала вищий відсоток ефективності при збільшенні часу між двома щепленнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За даними компанії, під час клінічних тестувань вакцина показала ефективність на 20% більшу (або до близько 70%) у 1 394 пацієнтів, які отримали плацебо або вакцину з різницею у три тижні (21 день).

Ще тиждень тому бразильські дослідники заявили, що вакцина від Sinovac Biotech показала ефективність у 50,4% після того, як під час випробовувань понад 9 тис. добровольців було зроблено щеплення з різницею у всього 14 днів.

Зазначається, що інтервал щеплень вакцини проти COVID-19 став гарячою темою дискусій серед науковців, регуляторів та урядів.

Так, нещодавно британські регулятивні органи заявили, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca та Оксфордського університету є більш ефективною, коли розрив між дозами більший, ніж передбачалося спочатку.

Велика Британія також вирішила дозволити більший інтервал між дозами вакцини проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech, хоча компанії наголошують, що мають дані про ефективність лише протягом коротшого періоду між щепленнями.

Як повідомлялося, згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8 млн доз вакцини, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі. Крім того, 30 грудня Офіс Президента повідомив, що Україна отримає 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.