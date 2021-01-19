У Раді з’явився законопроєкт про п’ять COVID-вакцин, які можуть отримати українці

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 4613, завдяки якому Україна зможе використовувати вакцини Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Про це, передає Укрінформ, повідомив голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичного страхування та медичного забезпечення Михайло Радуцький у Фейсбуці.

"На сьогодні жодна вакцина від СOVID-19 не пройшла повний цикл випробувань. Щеплення в ЄС, США та інших країнах розпочались в режимі екстреного використання (emergency use). Українське законодавство не передбачає такого режиму. Тому для реєстрації вакцин в нашій країні виникла потреба законодавчих змін. Ми надаємо уряду право реєструвати вакцини для використання за таких умов: наявні дані про успішне проведення доклінічних випробувань; клінічні дослідження проводились з дозволу відповідних компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу; відома потенційна користь лікарського засобу;

не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи", - розповів Радуцький.

Він уточнив, що за наявності цих обставин вакцина може бути зареєстрована для екстреного медичного застосування, впродовж терміну, доки заявник завершить клінічні дослідження.

За словами голови комітету, цей законопроєкт пропонуватимуть розглянути на наступному засіданні Верховної Ради.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Верховної Рад,и, проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби» щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання зареєс тровано у парламенті 19 січня за № 4613.

Його авторами є 9 народних депутатів із фракції "Слуга народу", серед яких і голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький. Цей комітет визначено головним для розгляду проєкту закону.

"Основною метою прийняття проекту Закону є створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов'язання». Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко 16 січня заявив, що що перші вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде не лише про китайську Sinovac, а й про компанії Pfizer і Moderna.