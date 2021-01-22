Євросоюз має продовжити заборону на «несуттєві» подорожі — фон дер Ляєн

В умовах кризи коронавірусу та пов’язаних із нею обмежувальних заходів Євросоюзу важливо зберегти дієздатність спільного ринку, що примушує суттєво «демотивувати» будь-які несуттєві подорожі, як в межах окремих європейських країн, так і транскордонні поїздки.

Про це у четвер ввечері під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі глав держав та урядів країн ЄС заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З огляду на дуже серйозну ситуацію, всі несуттєві подорожі (такі, що не пов’язані із гострою необхідністю, - ред.), мають бути потужно демотивовані, як в межах окремих країн, так транскордонні подорожі. Для нас абсолютно важливим залишається функціонуючий спільний ринок. Щоб він працював, всі необхідні працівники та товари мають спокійно перетинати кордони. Для цього всі несуттєві подорожі мають бути обмежені. Це дуже важливо», - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що подібна практика буде запроваджена також і для подорожей через зовнішні кордони Євросоюзу.

«У тому, що стосується зовнішніх кордонів, – ми також запропонуємо запровадження додаткових заходів безпеки. Для тих хто буде подорожувати з третіх країн в Європу з важливою метою, ми будемо вимагати зробити тест ще до відправлення» - сказала Президент Єврокомісії.

Вона наголосила – такі додаткові заходи є необхідними, щоб зовнішні та внутрішні кордони ЄС залишалися відкритими для «суттєвих» подорожей. Необхідно також вжити додаткові заходи перестороги, з огляду на появу нових різновидів інфекції та їх швидке поширення.

«Для того, щоб ідентифікувати такого роду райони підвищеного ризику, ми маємо переосмислити картографію (цієї хвороби). Ми запропонували представити нову категорію — зони, які позначатимуться темно-червоним кольором, що означатиме, — в такій зоні вірус циркулює на дуже високому рівні», - сказала Президент Єврокомісії.

За її словами, люди, які подорожують до таких «темно-червоних» районів з високим ступенем ризику, будуть зобов’язані здати тест на коронавірус до відбуття, і пройти карантин після прибуття в країну призначення в межах Євросоюзу.

Як вже повідомляв Укрінформ, після спалаху коронавірусу у березні 2020 року Єврокомісія запропонувала ввести обмеження на всі «несуттєві» транскордонні подорожі. Виключення з цього правила зроблені для важливих спеціалістів, сезонних робітників, співробітників транспортної сфери, які забезпечують роботу спільного ринку ЄС та стабільність товарообігу та постачання.

Євросоюз регулярно оновлює перелік країн, з якими країнам-членам рекомендовано поступово скасовувати такі обмеження на «несуттєві» подорожі, на підставі позитивних змін епідеміологічної ситуації.

За даними Worldometer, у світі станом на 21 січня було зафіксовано 97 309 892 випадки COVID-19, зокрема 2 083 326 – летальних, одужали 69 851 616 осіб.