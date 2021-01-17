У Pfizer і BioNTech придумали, як скоротити затримки постачання COVID-вакцин

Компанії Pfizer і BioNTech знайшли спосіб значно скоротити затримки постачання вакцини та розробили план, який дозволить наростити виробничі потужності в Європі.

Про це йдеться в заяві на сайті BioNTech, передає Укрінформ.

Компанії зможуть повернутися до початкового плану постачання вакцин до ЄС з 25 січня та збільшать його обсяги вже з 15 лютого. Відтак затримки торкнуться тільки періоду до 25 січня.

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Як вже повідомлялося, минулої п’ятниці компанія Pfizer заявила про тимчасове зменшення обсягів виробництва вакцини під приводом робіт з вдосконалення виробничих потужностей.

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В цей же день Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мала телефонну розмову із генеральним директором компанії Pfizer, який запевнив європейську сторону, що компанія зможе поставити до Європи протягом першого кварталу саме ту кількість вакцини, яка була запланована на цей період.