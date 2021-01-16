Бельгія заявляє про скорочення обсягів у постачанні вакцини Pfizer

Наступного тижня Бельгія отримає на 40 тисяч доз вакцини Pfizer менше від запланованої кількості, що може вплинути на темпи вакцинації проти коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це у суботу розповідає бельгійське видання VRT.

«Фармакологічна компанія Pfizer доставить у Бельгію на 40 тисяч доз вакцини проти COVID-19 менше, ніж очікувалося наступного тижня. Ця новина була підтверджена Федеральним агентством з медикаментів та продуктів для здоров’я. Поки не є очевидним, яким чином це може зашкодити програмам вакцинації», - йдеться у публікації.

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Як зазначає видання, за звичайних умов Pfizer має доставляти у Бельгію по 100 000 доз вакцини щотижня, але наступного тижня будуть поставлені лише 60 тисяч доз. Компанія взяла зобов’язання компенсувати цю нестачу до середини лютого поточного року. Вже через тиждень країна знову очікує отримувати щотижнево по 100 000 доз вакцини Pfizer/BioNTech.

Європейський Союз замовив 300 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, з яких 7.5 мільйона призначені для Бельгії. Як очікується, вже до кінця другого кварталу поточного року Бельгія може отримати 4,4 мільйона доз цієї вакцини.

Як вже повідомлялося, минулої п’ятниці компанія Pfizer заявила про тимчасове зменшення обсягів виробництва вакцини під приводом робіт з вдосконалення виробничих потужностей.

В цей же день Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мала телефонну розмову із генеральним директором компанії Pfizer, який запевнив європейську сторону, що компанія зможе поставити до Європи протягом першого кварталу саме ту кількість вакцини, яка була запланована на цей період.