Глави інституцій ЄС: Україна може розраховувати на солідарність щодо отримання вакцини

Президент Євроради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосили, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі керівників інституцій ЄС на адресу Президента Володимира Зеленського за підсумками 22-го Саміту Україна – ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі, повідомляє пресслужба глави держави.

Європейські лідери у листі підкреслюють, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19. Торік виділено 190 млн євро, які були спрямовані, зокрема, на придбання медичного обладнання, та перший транш макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро. Інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

"Окремо наголошується, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин", - йдеться у повідомленні.

У листі також йдеться про кроки, вжиті Євросоюзом на виконання домовленостей, досягнутих під час Саміту, а також окреслено план взаємодії на поточний рік. Лідери інституцій ЄС висловили сподівання, що 2021 рік у відносинах України та ЄС буде таким самим насиченим, як і попередній.

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Крім того, керівники інституцій ЄС відзначають, що цьогоріч розпочнеться всеосяжний перегляд Угоди про асоціацію. Планується поглиблення галузевої співпраці, зокрема у цифровій та екологічній сферах. Готується до підписання вже найближчим часом Угода про спільний авіаційний простір. Розпочато роботу попередньої оціночної місії ЄС у контексті майбутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції.

«Лідери інституцій ЄС відзначають прогрес України у впровадженні внутрішніх реформ попри несприятливу ситуацію, викликану пандемією COVID-19. Євросоюз готовий до подальшої співпраці, зокрема в питаннях, що стосуються боротьби з корупцією та судової реформи. Керівники європейських інституцій високо оцінюють невідкладні кроки, що були вжиті Президентом України в контексті розвитку ситуації навколо рішення Конституційного Суду», – прокоментував лист європейських лідерів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Насамкінець президенти Європейської ради та Єврокомісії підтвердили рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, Нормандського формату переговорів, а також дипломатичних зусиль України в контексті незаконної анексії Росією АР Крим.