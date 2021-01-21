У продажу легальна COVID-вакцина з'явиться до літа – Степанов

На комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.

Про це в інтерв'ю агентству"Інтерфакс-Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, гадаю, що до літа з'являться легальні постачання вакцини", - сказав глава МОЗ.

Він також наголосив, що національний план вакцинації від коронавірусу передбачає щеплення всіх громадян України за рахунок держави.

"Цей план складається з п'яти етапів. Розпочнемо з медичних працівників, літніх людей і тих, хто перебуває в групі ризику. З кожним етапом вакцинації охоплення людей зростатиме. На п'ятому етапі ми вакцинуємо людей, які не потрапляють до групи ризику ні за віковими, ні за професійними показниками і не мають супутніх захворювань. Якщо людина розуміє, що потрапляє до п'ятої групи, тобто буде вакцинована наприкінці 2021 - початку 2022 року, але хоче вакцинуватися раніше, вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку", - зауважив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від коронавірусу. План передбачає протягом 2021–2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн людей).

За планом, у січні–квітні 2021 року вакцинації підлягають люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією; у квітні - червні — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги; у червні - вересні — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави; у вересні 2021 — березні 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Вакцинуватимуть населення на базі наявних пунктів щеплень, мобільні бригади з імунізації, а також у тимчасових центрах вакцинації.