COVID-вакцинація: Україна отримає майже 2,5 мільярда від Світового банку

Світовий банк надасть майже 2,5 млрд грн для вакцинації від COVID-19 в Україні.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

“Україна отримає ще один вантаж і ще одні кошти для закупівлі вакцини від COVID-19. Цього разу допомогу і підтримку надає Світовий банк. Майже 2, 5 мільярда гривень планується виділити для нового проєкту екстреного реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні. Відповідні переговори ведуться між виконавчими директорами світового банку та урядом України починаючи з грудня минулого року”, - сказала Шаталова.

Вона додала, що у рамках підготовки проєкту буде враховано національну стратегію вакцинації від COVID-19, згідно з якою пріоритет у вакцинації мають групи найбільшого ризику.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення, згідно з яким закупівлі вакцини від COVID-19 для України буде здійснювати британська агенція Crown Agents.

Також наприкінці 2020 року ДП “Медичні закупівлі” уклало договір на поставку 1 млн 913 тис. доз вакцини проти COVID-19 виробництва "Сіновак". Постачання вакцини здійснюватиметься через українську компанію "Лекхім".

У рамках ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини безкоштовно, поставки мають розпочатися в першому півріччі цього року.