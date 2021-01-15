Британська Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України - Кабмін

Закупівлі вакцини від COVID-19 здійснюватиме британська агенція Crown Agents, таке рішення було схвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів установив, що закупівлею вакцин від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents, вона матиме повноваження, зокрема, на укладання контрактів, відповідно до проведених Міністерством охорони здоров’я, керівництвом держави перемовин, а також логістичний супровід вантажів”, - сказав Степанов.

Він додав, що компанія опиратиметься на критерії термінів постачання, якості та ефективності вакцини.

Степанов нагадав, що МОЗ співпрацює з агенцією Crown Agents із 2015 року, за його словами, агенція вже здійснює закупівлі вакцин від COVID-19 для різних країн, зокрема, і для Великої Британії.

Для України Crown Agent закуповує ліки, медичні вироби. У 2020 році це були закупівлі , зокрема, за напрямами дитячої онкології та діалізу.

Згідно з інформацією на сайті компанії, закупівлі за кошти Держбюджету 2020 року здіснювалися за 14 програмами.