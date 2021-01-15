Британська Crown Agents закуповуватиме вакцини від COVID-19 для України - Кабмін
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“На позачерговому засіданні Кабінет Міністрів установив, що закупівлею вакцин від COVID-19 буде здійснювати міжнародна організація Crown Agents, вона матиме повноваження, зокрема, на укладання контрактів, відповідно до проведених Міністерством охорони здоров’я, керівництвом держави перемовин, а також логістичний супровід вантажів”, - сказав Степанов.
Він додав, що компанія опиратиметься на критерії термінів постачання, якості та ефективності вакцини.
Степанов нагадав, що МОЗ співпрацює з агенцією Crown Agents із 2015 року, за його словами, агенція вже здійснює закупівлі вакцин від COVID-19 для різних країн, зокрема, і для Великої Британії.
Для України Crown Agent закуповує ліки, медичні вироби. У 2020 році це були закупівлі , зокрема, за напрямами дитячої онкології та діалізу.
Згідно з інформацією на сайті компанії, закупівлі за кошти Держбюджету 2020 року здіснювалися за 14 програмами.