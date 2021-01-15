В Україні за добу виявили 8 199 випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників", - написав глава МОЗ.

За його словами, минулої доби зареєстровано 166 летальних випадків, водночас одужало 10 328 осіб. Були госпіталізовані 2 152 пацієнти з COVID-19.

Міністр повідомив, що найбільше підтверджених випадків коронавірусу за добу зареєстровано у Києві (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 146 963 особи, з них 847 391 особа одужала, померли 20 542 людини, поінформував Степанов.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 93 533 715 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 002 407 летальних, одужали 66 813 935 осіб.