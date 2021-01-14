МОЗ ще вивчає питання доцільності «паспортів вакцинації»

Україна ще вивчає питання доцільності запровадження «паспортів вакцинації» після щеплення від коронавірусу, оскільки це обмежить кількість охочих відвідати країну.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Україна розглядає і це питання, оскільки з трьох вакцин, що зареєстровані в світі, підтвердження зменшення і запобігання поширенню інфекції в колективі має поки лише "Модерна". Але вона не зареєстрована ВООЗ. Для нас це важливо, бо коли ми говоримо, що буде видаватися міжнародний сертифікат про вакцинацію, то він видається виключно згідно із міжнародними медико-санітарними правилами. А там прописано, що для отримання цього сертифіката має бути виключно вакцина, визнана ВООЗ, яка дотепер визнала лише для екстреного використання Pfizer. Якщо ми будемо вводити цей паспорт, то обмежимо кількість людей, які хочуть потрапити в Україну", - заявив Ляшко.

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За його словами, поки що мова може йти про міжнародне свідоцтво про вакцинацію або про наявність негативного ПЛР-тесту для перетину кордону.

"Оскільки кількість людей, що вакцинувалися, досить мала, ми розуміємо, що норма про паспорт вакцинації поки що працювати не буде", - наголосив Ляшко.

Наразі, за словами Ляшка, розглядається можливість видачі міжнародного свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19 сімейними лікарями, розробляється система внесення інформації про вакцинацію від COVID-19 в електронну медичну карту пацієнта в Електронній системі охорони здоров’я, яку модерує НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 138 764 випадків COVID-19, з них за добу - 7 925.