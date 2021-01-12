Ляшко пояснив, як видають міжнародні свідоцтва про COVID-вакцинацію
Як передає кореспондент Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Наголошую, що міжнародні медико-санітарні правила дозволяють видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію тільки у разі, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ. Сьогодні такий дозвіл отримала тільки вакцина американського виробника Pfizer, яка дозволена до використання ВООЗ у екстрених ситуаціях. Пандемія є також екстреною ситуацією", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що питання використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації не є чимось новим. За його словами, до пандемії COVID-19 найчастіше таке свідоцтво видавалось після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки. І це свідоцтво вимагалось при перетині державного кордону в країни, де є ймовірність інфікування жовтою лихоманкою, для того, щоб зупинити поширення цієї хвороби.
Як повідомлялося, компанії BioNTech та Pfizer планують цьогоріч збільшити виробництво доз вакцин від коронавірусу (COVID-19) на ще 500 мільйонів.
Ефективність вакцин, розроблених компаніями BioNTech/Pfizer становить приблизно 95%.
В Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.