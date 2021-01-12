Ляшко пояснив, як видають міжнародні свідоцтва про COVID-вакцинацію

Міжнародні свідоцтва про вакцинацію дозволяють видавати при щепленні вакциною, схваленою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Наголошую, що міжнародні медико-санітарні правила дозволяють видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію тільки у разі, якщо вакцина дозволена до використання ВООЗ. Сьогодні такий дозвіл отримала тільки вакцина американського виробника Pfizer, яка дозволена до використання ВООЗ у екстрених ситуаціях. Пандемія є також екстреною ситуацією", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що питання використання міжнародних свідоцтв про проведення вакцинації не є чимось новим. За його словами, до пандемії COVID-19 найчастіше таке свідоцтво видавалось після проведення вакцинації проти жовтої лихоманки. І це свідоцтво вимагалось при перетині державного кордону в країни, де є ймовірність інфікування жовтою лихоманкою, для того, щоб зупинити поширення цієї хвороби.

Як повідомлялося, компанії BioNTech та Pfizer планують цьогоріч збільшити виробництво доз вакцин від коронавірусу (COVID-19) на ще 500 мільйонів.

Ефективність вакцин, розроблених компаніями BioNTech/Pfizer становить приблизно 95%.

В Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.